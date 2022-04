Napoli, perché lo stadio Maradona adesso è diventato un incubo

Il Maradona stadio tabù, quella contro la Fiorentina è stata per il Napoli la quinta sconfitta casalinga in campionato, l'ottava stagionale con le due in Europa League e quella in coppa Italia ancora contro i viola di Italiano.



Un trend decisamente negativo (la squadra azzurra con 29 punti è al settimo posto per rendimento casalingo insieme al Verona) in controtendenza invece con gli ottimi numeri da trasferta dove la formazione di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati