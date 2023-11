La campanella è suonata a settembre. Ma non era quella del ritorno a scuola, piuttosto una pericolosa spia d'allarme per la squadra di Rudi Garcia. Il Napoli sembra aver perso quello che una volta era il suo fortino inespugnabile. Gli azzurri faticano più del dovuto nel conquistare punti al Maradona, mentre spesso e volentieri battono bandiera corsara in trasferta. Quasi un paradosso se si considera il cammino casalingo (e non solo ad onor del vero) della passata stagione - parliamo di pochi mesi fa - dove nell'impianto di Fuorigrotta era stato esposto e piantato in bella mostra il cartello «non passa lo straniero» tanto da legittimare il tricolore fino a cucirsi con orgoglio lo scudetto sul petto. Tra le tante differenze con il recente passato c'è anche l'esiguo bottino conquistato finora davanti al proprio pubblico da parte degli uomini di Garcia. Considerando che il primo quarto di stagione è già passato agli archivi si può già tirare un primo bilancio che di certo non sorride al cammino dei campioni d'Italia in carica tra le mura amiche. Lo stadio dedicato a Diego Armano Maradona si è trasformato in un tabù per gli azzurri. Ma qui c'entra poco la cabala. Piuttosto le ragioni andrebbero ricercate altrove.

APPROFONDIMENTI Garcia ha deciso: con l'Empoli Raspadori e Olivera Napoli-Empoli, azzurri sempre vincenti con le piccole Napoli-Empoli, Garcia ​alla ricerca della serenità

Per il momento parlano i numeri. Gli azzurri finora sono scesi in campo a Fuorigrotta in sette occasioni, tra campionato (5 volte) e Champions (2), conquistando appena otto punti complessivi tra le due competizioni (una media di poco più di un punto a partita). Nel dettaglio il Napoli ha affrontato Sassuolo, Lazio, Udinese, Fiorentina e Milan in serie A. Fatta eccezione per Sassuolo e Udinese le altre tre hanno fatto risultato al Maradona. Lazio e Fiorentina addirittura prendendosi l'intera posta in palio con il Milan che stava facendo lo stesso se non fosse stato per la grande rimonta degli azzurri nel secondo tempo targata Politano e Raspadori. Tutte e tre sono passate in vantaggio e solo i rossoneri non sono riusciti a mantenere il risultato in proprio favore. In ogni caso, in campionato il Napoli ha raccolto finora sette punti in 5 gare.

Discorso simile anche per il cammino nella fase a gironi di Champions. Di Lorenzo e compagni non hanno ancora vinto alin questa edizione della coppa campioni. Basti pensare che l'ultimo successo a Fuorigrotta risale al marzo scorso nel perentorio 3-0 inflitto all'Eintracht negli ottavi di finale. E se il Napoli può avere l'attenuante di avere affrontato i Galacticos di Ancelotti il 3 ottobre scorso perdendo di misura (2-3) lo stesso non può dirsi per la sfida sulla più che abbordabile contro l'Union Berlino di mercoledì al Maradona. Il Napoli infatti, non è andato oltre il pari (1-1) contro la cenerentola del girone che fino ad allora aveva inanellato qualcosa come 12 ko di fila tra Bundesliga e coppe. Oggi il Napoli torna a Fuorigrotta e proverà ad invertire la tendenza con l'Empoli. In palio non c'è solo la statistica da migliorare ma anche e sopratutto la possibilità - in caso di successo contro i toscani - di scavalcare il Milan al terzo posto.