Il balletto che l'ha reso famoso - replicato anche in campo come esultanza da molti azzurri - ora non è più solo suo: Tommaso Starace, noto magazziniere del Napoli, si trasforma in Donald Trump e balla insieme a lui in un simpatico video condiviso sui social. Tanti azzurri divertiti hanno commentato il post Instagram di Starace, tra cui Dries Mertens, uno dei più legati al magazziniere napoletano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA