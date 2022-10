«Noi siamo Na-po-li»: così il magazziniere carica gli azzurri

E' uno dei segreti dello spogliatoio azzurro, casualmente scoperto in occasione della visita di Ruud Krol a Castel Volturno. Sul muro della stanza del magazziniere Tommaso Starace c'è un cartello con le parole che sono utilizzate dai calciatori per caricarsi.

Tommaso lancia il coro: «E quando si molla?». La squadra: «Mai». Tommaso: «Perché noi siamo...». La squadra: «Napoli». Tommaso: «Noi siamo...». La squadra: «Napoli». Tommaso: «Siamo...». La squadra: «Na-po-li».

Starace, storico magazziniere azzurro (è al servizio del Napoli dagli anni '70: entrò in società come cameriere quando lo chef era il sorrentino Raffaele Maresca), ha lanciato questo coro nel ritiro dell'estate '21 a Castel di Sangro, in un momento in cui c'era diffidenza intorno alla squadra che nell'ultima giornata di campionato aveva fallito la qualificazione in Champions League pareggiando in casa col Verona.