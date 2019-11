Il Napoli celebra Starace: «Ci ridai il sorriso in un brutto momento»

Ultimo aggiornamento: 15:52

Un brutto incidente in motorino, la paura, poi il recupero., storico magazziniere del club, aveva fatto spaventare i calciatori del Napoli appena prima della trasferta di Champions degli azzurri in Belgio contro il Genk. Dries Mertens , autore di una doppietta alla, aveva dedicato i gol a Tommaso, così come il resto del gruppo napoletano. , questo il messaggio lanciato da Lorenzo Insigne sui social in queste ore. Il capitano napoletano si è fatto ritrarre in foto insieme con Starace al centro tecnico di Castel volturno dove gli azzurri hanno svolto l'ultimo allenamento di rifinitura prima del Bologna, festeggiando il suo ritorno. Molto bello il messaggio di Mertens: «Grazie per ridarmi il sorriso in questi brutti tempi»