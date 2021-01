Una vittoria importante a Udine per il Napoli di Gennaro Gattuso che si rilancia dopo la sconfitta contro lo Spezia. Tre punti fondamentali da godersi. Così come fa anche Tommaso Starace, storico magazziniere azzurro che dai suoi canali social ha pubblicato una foto con l'amico Koulibaly, oggi disponibile ma non in campo: «Grande foto con Kalidou per gufare contro i gufi».

Grande foto con k k x gufare contro i gufi🤪 pic.twitter.com/xgkTOjIdK5 — Tommaso (@TommyStar55) January 10, 2021

