Napoli, Starace rimpiazza Mahmood: l'azzurro in coppia con Blanco

La strana coppia che arriva dal web. È quella formata da Tommaso Starace e Blanco, il noto cantante italiano fresco vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo 2022 in coppia con l'amico/collega Mahmood. E proprio al posto di Mahmood ha posato lo storico magazziniere del Napoli, che ha poi postato la foto dal suo account Instagram. I due si sono incrociati a Torino: la squadra azzurra era impegnata in campionato, il cantante, invece, oggi ha cominciato le prove per l'Eurovision Song Contest che si terrà proprio nella città Piemontese la prossima settimana.