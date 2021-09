Napoli, Starace show a Genova: balletto sotto la curva con Koulibaly

Al fischio finale di Sampdoria-Napoli a prendersi la scena non sono stati solo i calciatori azzurri. Tanti tifosi napoletani presenti allo stadio a Genova hanno immortalato lo show di Tommaso Starace, magazziniere azzurro che - sotto gli occhi dell'amico Koulibaly - si è esibito in un vero e proprio balletto improvvisato, subito diventato virale in rete.

