Napoli, è Starace-show in ritiro: «C'e magnamme, fidatevi di me»

Un vero e proprio Tommaso Starace show quello andato in scena ieri sera alla fine della cena degli azzurri nell'Hotel Aqua Montis di Rivisondoli, dove la squadra alloggia in questo ritiro in Abruzzo. «Statemi a sentire, c'e magnamme, noi siamo il Napoli» ha urlato lo storico magazziniere azzurro a tutto il gruppo riunito con Spalletti per l'occasione. Il video è stato poi condiviso sui social.

