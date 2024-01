Napoli, gennaio ti fa bello: solo la Juve fa meglio nel primo mese dell'anno

Torino e Salernitana, poi la Lazio. In mezzo anche la Supercoppa Italiana con la semifinale contro la Fiorentina fissata il prossimo giovedì 18. Il Napoli ritrova il mese di gennaio, il primo del nuovo 2024 che sembra aver fatto sempre bene agli azzurri nell'ultimo quinquennio. Nel primo mese dell'anno, infatti, la squadra di Walter Mazzarri ha messo insieme una media di 1,95 punti dal 2019 a oggi, con 1.9 gol di media per partita. Meglio degli azzurri ha fatto solo la Juventus nello stesso periodo (2,14 punti).

Una iniezione di fiducia per l'allenatore toscano in vista del ritorno in campo nel prossimo weekend a Torino.