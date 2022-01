Napoli, un poker tira l'altro: nessuno ha segnato 4 gol così spesso

Il poker alla Salernitana per vincere il derby campano ma ancor di più per allungare la striscia positiva. Terza vittoria di fila del Napoli di Spalletti in questo avvio di 2022, un successo ancora a suon di poker: per la quarta volta in questo campionato, infatti, la squadra azzurra ha segnato almeno quattro gol in una partita (le precedenti contro Udinese, Sampdoria e Lazio). Nessuna squadra in Serie A ci è riuscita più volte nel torneo in corso.

