Napoli, riecco la banda del gol in Champions: record di 11 marcatori diversi

Il Napoli ritrova la Champions League dopo un girone da sogno: la squadra di Luciano Spalletti riparte questa sera da Francoforte contro l'Eintracht di Glasner, ma nei primi mesi della competizione gli azzurri hanno mostrato a tutta Europa un gioco scintillante e offensivo. Con anche un record: nessuna squadra, infatti, in questa stagione di Champions ha saputo già portare 11 diversi marcatori al gol, come invece hanno fatto gli azzurri.

Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone sono i bomber di Coppa, entrambi con 4 reti già segnate in Champions quest'anno: l'argentino potrà continuare a sognare - mentre l'ex Sassuolo salterà per infortunio la doppia sfida con i tedeschi - e a segnare: dietro di lui anche Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen (un solo gol fin qui per lui a causa dell'infortunio subito), Lozano, Politano, ma anche Ndombelé e Anguissa, soprattutto due difensori come Di Lorenzo e Ostigard. La banda del gol vuole sognare ancora: contro l'Eintracht bisognerà riscrivere la storia del club per approdare ai Quarti e magari allargare ancora il conto, con un marcatore in più.