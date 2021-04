Da Mertens a Lozano. O anche da Zielinski a Insigne. Il gioco delle coppie nel Napoli funziona. Quando uno fa l'assist e l'altro segna. Una classifica che è dominata ovviamente dalla coppia dell'Inter. Lukaku passa e Lautaro Martinez segna. In questo modo la capolista ha fatto cinque gol. Se poi facciamo il gioco inverso, ovvero assist dell'argentino per il belga, aggiungiamo altri tre gol. In questa classifica però in testa c'è anche Ciro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati