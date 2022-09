Napoli, comitiva azzurra del gol: già otto calciatori a segno in serie A

Un attacco forte, ma non solo: il Napoli di Luciano Spalletti diventa ancora una volta la comitiva del gol con la rete dell'ex attaccante del Sassuolo contro lo Spezia. Come ricorda Opta Italia, infatti, con Giacomo Raspadori salgono a otto i marcatori diversi del Napoli nella Serie A in corso, record in questo campionato da condividere con l'Inter di Inzaghi.

