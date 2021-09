Napoli imbattuto da aprile: azzurri a segno da 23 match di fila

Si sblocca Victor Osimhen e il Napoli ritrova il suo attaccante. Gli azzurri tornano al gol e prolungano l'ottima tradizione degli ultimi mesi: la squadra di Spalletti, infatti, va a segno da 22 partite consecutive considerando tutte le competizioni e non resta a secco di gol dallo scorso febbraio, proprio sul campo del Granada nei sedicesimi di Europa League dello scorso anno.

Un'ottima partenza anche per la squadra dell'allenatore toscano che sta allungando la striscia positiva di risultati cominciata lo scorso anno con Gattuso: il Napoli è imbattuto da 13 gare consecutive considerando tutte le competizioni, l’ultima sconfitta risale allo scorso aprile sul campo della Juventus (2-1). In ciascuna delle ultime due gare in tutte le competizioni gli azzurri hanno realizzato più di 20 tiri: 22 stasera (di cui 15 nel primo tempo) e 25 nel match contro la Juventus.