Napoli, quante occasioni da gol: solo l'Inter crea di più in Italia

Al settimo posto tra i Top 5 campionati in Europa, ma anche al secondo in Italia dietro solo l'Inter. Il Napoli di Luciano Spalletti vola in classifica, contro il Torino inanella l'ottava vittoria di fila in questo avvio e lo fa a suon di gol: 19 quelli in campionato con tante occasioni create, ben 8 a partita a fronte delle 3.7 concesse in media secondo i dati dell'ultimo studio Cies - il Centro Internazionale di Studi sullo Sport - su questa prima parte di stagione. Dietro le big del continente, come City, Bayern e PSG, ci sono dunque Osimhen e compagni.