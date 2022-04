Napoli, il Maradona resta tabù: ottava sconfitta stagionale in casa

La Fiorentina non è l'eccezione che conferma la regola, il Napoli 2021/22 targato Luciano Spalletti è un tabù allo stadio Maradona: se in trasferta gli azzurri volano, infatti, tra le mura amiche a Fuorigrotta il ruolino di marcia è tutto fuorché esaltante. Contro i viola, oggi, è arrivata l'ottava sconfitta stagionale in casa, la quinta se si considerano solo le uscite di campionato.

Ci erano riuscite già Atalanta, Empoli e Spezia nel momento di massima difficoltà, poi il ko interno contro il Milan di un mese fa che aveva fatto malissimo alla classifica della vetta per gli azzurri. Italiano sbanca ancora una volta il Maradona - tre vittorie in quattro partite per l'allenatore della Fiorentina - che era caduto con lui già in Coppa Italia. A concludere il cerchio anche le sfide europee: contro Spartak Mosca e Barcellona le due sconfitte stagionali in Europa League.