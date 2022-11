Napoli, ciclo vincente dopo l'Europa: sei vittorie per gli azzurri di Spalletti

Sudate, ma volute fino all'ultimo minuto. Sono le vittorie che il Napoli ha portato a casa sempre dopo l'Europa. L'impegno infrasettimanale toglie energie? Certo, ma ricarica anche le pile mentali di una squadra che - numeri alla mano - in questa stagione ha sempre vinto in campionato le partite che venivano dopo gli impegnativi scontri in Champions League.

In origine fu lo Spezia, una vittoria sudata subito per gli uomini di Luciano Spalletti dopo la cavalcata trionfale contro il Liverpool al Maradona. Poi tutte d'un fiato: la vittoria in trasferta contro il Milan, quella contro la Cremonese, il successo interno sul Bologna, il poker rifilato al Sassuolo e poi il successo di Bergamo, che consente agli azzurri di scappare via in vetta alla classifica.