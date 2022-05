Napoli, stipendi al ribasso: ADL ha già tagliato 30 milioni

A occhio e croce, bonus a parte, stiamo a poco meno di 80 milioni di euro. Insomma, per adesso, la missione finanziaria di Aurelio De Laurentiis di portare il monte ingaggi del suo Napoli ai livelli della stagione 2017-2018, è compiuta. Non è un traguardo di poco conto per chi da sempre fa dell'equilibrio del bilancio il proprio faro di riferimento e che da anni lotta con i vertici del calcio europeo perché il fair play finanziario non sia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati