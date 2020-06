© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'applauso dopo le sue parole a centrocampo e poi il festeggiamento degli azzurri che lo hanno lanciato in aria dopo la vittoria della coppa Italia: due immagini nitide della grande schiarita tra De Laurentiis e i calciatori dopo i momenti di tensione vissuti nei mesi scorsi per il rifiuto degli azzurri di tornare in ritiro dopo il match di Champions con il Salisburgo al San Paolo e la richiesta di multe che fece scattare il presidente. I calciatori riceveranno a momenti lo stipendio di marzo, in attesa del pagamento degli altri tre (non sono stati infatti stabiliti tagli) e per loro potrebbe esserci un premio per la vittoria della coppa Italia e previsto uno per la qualificazione alla prossima Champions League.Situazione degli stipendi che, quindi, si sblocca con il pagamento della mensilità di marzo dopo lo stop cominciato da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus. E più in generale un discorso ripartito pienamente tra presidente e calciatori con un ruolo decisivo in tal senso avuto dache anche dopo la vittoria all'Olimpico di Roma, dopo aver ringraziato i calciatori, ha parlato al presidente a nome della squadra.I sorrisi di De Laurentiis accompagnati dalle sue parole nel dopo partita, subito dopo il trionfo con la Juve in coppa Italia. «Le multe? Non ne abbiamo parlato, ma hanno cancellato l'era precedente e sono maturi adesso». Un segnale chiaro di distensione da parte di De Laurentiis che ha aggiunto: «Insieme ci siamo concentrati sulla ripresa.». Rassicurazioni del patron azzurro sulla vicenda multe, una situazione che è da tempo bloccata con i vari procedimenti in attesa delle discussioni dei collegi arbitrali. Una situazione che il presidente azzurro ha chiarito di aver rimosso mentalmente e dovrebbe essere, quindi, considerata archiviata.De Laurentiis ha esaltato il lavoro di Gattuso, vero artefice della compattezza ritrovata della squadra e del rilancio degli azzurri che si sono trasformati e hanno vinto la coppa Italia battendo in successione Lazio, Inter e Juventus. «Il trionfo era nell'aria: da quando è arrivato Gattuso sono cambiate molte cose. Tutti si sono compattati intorno a lui, alla società e all'idea di Napoli», ha spiegato il presidente nel dopo partita dell'Olimpico. Sorridente e rilassato De Laurentiis che ha lanciato la rincorsa alla zona Champions League (che al momento dista 9 punti ma potrebbe allungarsi perché l'Atalanta giocherà domenica il turno di recupero contro il Sassuolo), il prossimo obiettivo di Gattuso (con la vittoria della coppa Italia il Napoli ha raggiunto già la certezza della qualificazione alla prossima fase a gironi di Europa League).Ringhio nel dopo partita contro la Juventus ha ringraziato il presidente e tutto il suo staff di lavoro, De Laurentiis ha riempito di complimenti il suo allenatore. E tra un po' si parlerà del rinnovo:. Ma in questa fase la concentrazione è sul campo, dopo la vittoria della coppa Italia il morale del gruppo è schizzato a mille. Gli azzurri si tufferanno ancora con maggiore convinzione sul campionato, a cominciare dalla trasferta di martedì prossimo a Verona, gara fondamentale per la corsa Champions, insieme a quella successiva con la Spal e ai due scontri diretti contro Atalanta e Roma.