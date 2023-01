Napoli, stop ai tifosi: ecco quali trasferte salteranno

Stop di due mesi a ogni trasferta prevista in campionato. così il Napoli di Luciano Spalletti non potrà contare sull'apporto dei propri tifosi - residenti in Campania - almeno fino alla prossima metà di marzo, giocando una fetta importante di campionato senza ultras. Questa la decisione del Viminale arrivata dopo i fatti ormai noti di una settimana fa, quando rappresentanze ultras di Roma e Napoli si sono scontrate in Autostrada A1 seminando il panico in autogrill.

Ma quali trasferte saranno negate ai napoletani? Innanzitutto quella dell'Arechi di Salerno della prossima domenica. Poi anche quella di La Spezia in programma il prossimo 5 febbraio. Nel divieto ci rientreranno anche le trasferte di Sassuolo (17 febbraio) e quella di Empoli (25 febbraio). I tifosi azzurri dovrebbero poter tornare allo stadio direttamente il 19 marzo, quando Osimhen e compagni sono attesi a Torino dai granata di Juric per l'ultima partita del mese prima della sosta.

Uno stop alle trasferte che potrebbe avere anche un altro sapore per gli azzurri: le gare contro Salernitana e Spezia lontano dal Maradona, infatti, con ogni probabilità sarebbero state vietate a prescindere da ogni incidente. Nonostante il "lavoro" delle parti, il derby campano restava fortemente a rischio così come da evitare era la trasferta ligure dopo quanto accaduto un anno fa al Picco. A Reggio Emilia contro il Sassuolo sarà comunque forte la presenza di napoletani in arrivo dal Nord Italia e pronti a mischiarsi ai tifosi di casa, stesso potrebbe accadere a Empoli. Un bicchiere mezzo pieno a cui affidarsi dopo una vicenda amara e da punire a ogni costo.