Napoli, stop alle amichevoli: pari per Lobotka e Ostigard

Si è chiuso ufficialmente ieri il periodo nazionali dedicato dai calciatori del Napoli in giro per l'Europa per le squadre non qualificate all'ultimo Mondiale in Qatar. Si chiude con due pareggi e una sconfitta, quella della Macedonia di Elmas sconfitta 1-3 dall'Azerbaigian.

Il centrocampista azzurro è rimasto quasi tutto il match in campo, sostituito solo nel finale. Pareggio 0-0 per la Slovacchia di Lobotka nella gara di addio alla nazionale di Marek Hamsik. Fa 1-1 anche la Norvegia di Ostigard, in campo per tutti i 90'.