Napoli, ora lo stop: Garcia e gli azzurri tornano a correre a Castel di Sangro

Dopo undici giorni di lavoro, il Napoli di Rudi Garcia ora si potrà godere 48 ore di pausa in città. La squadra si è allenata in Val di Sole questa mattina per l'ultima sessione di lavoro: il gruppo, dopo una prima fase di scarico tra palestra e campo, ha svolto un torneo di calcio tennis vinto dal trio Lozano, Simeone, Olivera prima di salutare i tifosi napoletani ancora presenti.

Mario Rui e Lobotka hanno svolto terapie. Anche Osimhen fermo: per lui lavoro di scarico in palestra. Il Napoli è partito dopo pranzo per fare rientro in città e salutando il Trentino. Ora gli azzurri si ritroveranno in Abruzzo: il gruppo si rivedrà per la partenza verso Castel di Sangro del prossimo venerdì, dove sono attesi intorno alle 12.