Napoli, quanti stranieri per Spalletti: azzurri al settimo posto in Serie A

Quanti giocatori stranieri utilizzano le squadre italiane? È la domanda che arriva dall'ultimo studio del Cies - il Centro Internazionale di Studi sullo Sport - che analizza i dati delle maggiori squadre europee. Vince la particolare classifica - in questo momento - l'Udinese multiculturale di Gotti, ma anche il Napoli di Luciano Spalletti è ai primi posti.

La squadra azzurra è al settimo posto in Italia per minuti giocati da calciatori non italiani (72,1% del minutaggio casalingo fin qui messo insieme), dietro a Udinese e Atalanta, Torino, Lazio, Milan e Bologna. La squadra di Aurelio De Laurentiis ben figura anche in Europa: è al 19° posto nei cinque maggiori campionati del continente.