Accostato al Napoli in questo mercato estivo, Mady Camara lancia più di un segnale a club azzurro. E lo fa via social: il centrocampista dell'Olympiacos ormai da giorni lascia i suoi like ai tweet del Napoli e a quelli dei tifosi azzurri che gli chiedono di vestire la maglia azzurra. Un indizio di mercato o semplice giochino virtuale?