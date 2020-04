LEGGI ANCHE

Un messaggio chiaro che non ha bisogno di spiegazioni: «A chi sta lottando, a chi senza sosta ci sta curando con la fiducia del domani!, restiamo a casa!» Questo lo striscione spuntato ieri nel cuore della città e firmato dalla Curva A dello stadio San Paolo hanno voluto mandare un messaggio importante alla cittadinanza presa dalla lotta al coronavirus, soprattutto ache nelle strutture sanitarie napoletane provano a debellare il virus in una Pasqua molto diversa dalle ultime per Napoli e i napoletani.