Napoli, da Mazzarri a Spalletti: tutti gli striscioni contro gli allenatori

«Basta ca te ne vaje» recita lo striscione apparso nella tarda serata ieri all'esterno dello Stadio Maradona. Il destinatario dell'invito non troppo gentile è Luciano Spalletti, allenatore arrivato a Napoli un anno fa e già protagonista di una stagione che ha portato dentro di sé tutto: esaltazione, depressione, sogni per lo scudetto e delusione per averlo mancato. La "piazza" sembra aver detto la sua sull'allenatore toscano che Aurelio De...

