Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: Giuntoli punta Brekalo a parametro zero

La Serie A l'ha già conosciuta, lasciando un buon ricordo: ecco perché il Napoli ha segnato il nome di Josip Brekalo nella sua agenda di mercato. A confermarlo anche Sky Sport: il club di Aurelio De Laurentiis ha avviato i contatti con il Wolfsburg per provare ad acquistare già a gennaio il 25enne esterno croato, dopo averlo seguito a lungo in questi mesi dopo l'addio al Torino e il ritorno in Bundesliga. Soprattutto per quel contratto già in scadenza che si esaurirà con i tedeschi al termine della stagione. Anche Monza, Fiorentina e soprattutto Udinese si sono interessate a lui.

Cristiano Giuntoli vorrebbe anticipare a oggi la futura mossa a parametro zero, per regalare a Luciano palletti un calciatore in più in proiezione offensiva. E Brekalo non direbbe no all'idea azzurra, già convinto dal progetto: il problema azzurro resta relativo della lista dei giocatori, con il Napoli che dovrebbe cedere prima di acquistare nuove pedine. In questa stagione con il Wolfsburg ha giocato solo 6 volte in Bundesliga, ormai fuori dai piani del club. Con il Torino, nella passata stagione, aveva messo insieme 7 gol in 32 partite di campionato.