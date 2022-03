Napoli su Casale, la conferma: «Lo seguono, ma è ancora presto»

Il Verona continua a sfornare calciatori interessanti nel panorama italiano e il Napoli continua a seguirli con interesse. Oltre Tameze, c'è Nicolò Casale, che potrebbe essere un'occasione di mercato per gli azzurri in vista della prossima estate.

«È vero, Casale è seguito dal Napoli ma è ancora presto per parlarne» ha detto l'agente del calciatore Mario Giuffredi. «La storia di De Laurentiis e Giuntoli parla di giocatori che vengono dalla provincia, il Napoli è stato bravo a fare questo tipo di lavoro e non deve snaturarsi. Hanno fatto meglio gli italiani presi in provincia che i giocatori presi all'estero» ha detto a Radio Marte.