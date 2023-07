Napoli, su Itakura ora ci va anche il Tottenham

Non solo il Napoli su Ko Itakura, il difensore giapponese del Borussia Monchengladbach che piace agli azzurri per rimpiazzare Kim Min Jae, ormai già considerato un ex calciatore azzurro dalla dirigenza.

Come riportato da Sky Sport De, infatti, su Itakura ci sarebbe anche il Tottenham ora, interessato al calciatore per sperimentarlo in Premier League il prossimo anno. Il difensore resta comunque nella lista di calciatori che piacciono al Napoli per il prossimo anno.