Napoli su Karlsson: lo svedese in vacanza a Napoli

Compirà 25 anni tra pochi giorni Jesper Karlsson, lo svedese che sembra aver convinto le squadra scouting di Aurelio De Laurentiis e del Napoli.

L'attaccante dell'Az Alkmaar piace agli azzurri in vista della prossima stagione, una pedina ritenuta ideale per rimpiazzare offensivamente Hirving Lozano, in scadenza e sul tavolo delle cessioni, come confermato dal patron azzurro oggi in occasione della presentazione delle nuove maglie.

Karlsson, nato a Falkenberg nel 1998, gioca in Olanda con la maglia dell'Az Alkmaar: la sua valutazione si aggira sui 20 milioni di euro e secondo Sky Sport il Napoli lo segue con interesse dallo scorso gennaio, anche dal vivo in qualche occasione.

Nel frattempo, Karlsson e la compagna sono in vacanza proprio a Napoli: da Positano sono passati a Ischia, come da immagini mostrate da TeleIschia: prima il relax, certo, ma anche l'occasione giusta per un eventuale primo assaggio d'azzurro.