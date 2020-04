LEGGI ANCHE

Comincia ad essere agguerrita la corsa a, il centrale difensivo del Verona che ha sorpreso gli addetti ai lavori in questa stagione di Serie A. Il difensore, che a gennaio era stato seguito con insistenza da, non si era trasferito a Napoli per poter decidere con calma a fine anno e ora le pretendenti sono aumentate.L'ultima sarebbe anche irrinunciabile: secondo quanto scritto da Don Balon, infatti, il calciatore sarebbe finito nel mirino diche lo vuole alper dargli le chiavi del presente e del futuro, dopo l'addio di Sergio Ramos. Un'operazione che potrebbe aggirarsi sui, cifra che il Madrid spenderebbe senza troppi pensieri. Sulle tracce di Kumbulla restano, in ogni caso, anche Manchester City, Barcelona, Borussia Dortmund e i club italiani come, Inter e Juventus.