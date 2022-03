Napoli su Kvaratskhelia, il Rubin: «Se arriva un'offerta, lo cederemo»

Un tuttofare della trequarti pronto a mettersi in gioco lontano dalla Russia. Questo il profilo di Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano classe 2001 accostato anche al Napoli nelle scorse ore: Kvaratskhelia vuole lasciare il Rubin Kazan - squadra con cui gioca dal 2019 dopo essere cresciuto nel settore della Dinamo Tbilisi - a seguito dei tristi fatti conosciuti tra Russia e Ucraina e la nuova finestra di mercato aperta eccezionalmente dalla Fifa potrebbe essere l'occasione giusta. Anche il Napoli lo starebbe seguendo, ma al momento di offerte non ne sono arrivate dall'Italia.

A confermarlo è Oleg Yarovinsky, direttore sportivo del Rubin Kazan che ha parlato a Sport Express in Russia della situazione delicata vissuta dal club in queste settimane: «Tre calciatori sono andati già via, altri tre potrebbero farlo prossimamente. C’è una pressione senza precedenti e anche il calcio non fa eccezione» ha spiegato il ds. «Ma non bisogna allarmarsi: non possiamo costringere i calciatori, se vogliono andare via se ne andranno e non li tratterremo. Se ci fosse l’opportunità per vendere qualcuno lo faremmo, almeno proveremmo a trattare. Ma al momento tanti calciatori stanno provando a capire cosa accadrà in estate».

Un elemento duttile, capace di giocare in ogni ruolo della trequarti e dietro la prima punta. Quest'anno Kvaratskhelia ha messo insieme 19 presenze con 2 gol e 5 assist nella Premier Liga russa. «Offerte non ne sono arrivate, ma le considereremmo con grande piacere. Il nostro pensiero oggi va solo alla nostra stagione: dobbiamo concluderla nel miglior modo possibile» ha continuato Yarovinsky. Il georgiano al momento è in nazionale per la pausa dei campionati e vedrebbe di buon occhio un trasferimento, affascinato dalla prospettiva di un arrivo in Italia.