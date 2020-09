LEGGI ANCHE

Il nome di Emerson Palmieri sul taccuino di Juventus,e Inter. Sono tante le squadre che vorrebbero mettere le mani sul terzino brasiliano che gioca con l'Italia diper poterlo riportare in Serie A, un ritorno non smentito da Fernando Garcia, agente del calciatore che ha parlato ai microfoni di Inside Futbol: «Non posso svelare dove andrà, ma il ritorno inè possibile» ha confessato ai media inglesi.Quello diè un profilo che piace molto anche alla dirigenza del Napoli, un terzino con qualità offensive che ben si sposerebbe con le idee tattiche di Gennaro Gattuso . Per lui, però, potrebbero anche esserci idee diverse del: i Blues stanno cercando di portare a casa Declan Rice del West Ham e Palmieri potrebbe essere inserito nella trattativa.