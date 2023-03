Napoli su Retegui: «Ma non c'è ancora una trattativa»

È cresciuto nel Boca Juniors, si è fatto apprezzare in prestito al Tigre e ora anche le squadre europee lo guardano. Mateo Retegui, attaccante argentino del 1999, è finito anche nel taccuino del Napoli: «Retegui piace a Giuntoli, ma andiamoci piano: una trattativa è tutt'altra cosa e per il momento non c'è. Un grande direttore sportivo ha più opzioni e Cristiano lo ha confermato portando a Napoli il telento di Kvaratskhelia» le parole dell'intermediario Matteo D'Amico.

Il 23enne argentino sembra pronto al salto in Europa. «Si ispira ai grandi attaccanti come Ibrahimovic, Van Basten, Vieri e Batistuta» aveva spiegato il papà agente ai microfoni di Sportitalia qualche tempo fa. Su di lui, in Italia, c'è anche il Milan: «Sappiamo che ci sono varie squadre in Italia interessate a lui. Senz'altro il club parlerà con chi mostrerà interesse per averlo».