Quello di Baptiste Santamaria è uno di quei nomi che potrebbe arricchire il centrocampo azzurro il prossimo anno, pronto ad una semi rivoluzione dopo il primo anno di Gattuso alla guida. «A Napoli lo conoscono bene. Giuntoli è una persona molto competente e conosce bene il giocatore, così come lo scout Micheli» ha confermato l'agente del calciatore Yvan La Mee. «A gennaio era impossibile programmare un’uscita, in estate invece partirà di sicuro. Speriamo che nella prossima stagione potremo essere in Italia, Spagna o Inghilterra, tre campionati in cui Santamaria è ricercato».



LEGGI ANCHE



Ma che calciatore è Santamaria? «Oggi fa il centrale di centrocampo, ma nasce trequartista e per una vita ha fatto anche la mezzala» ha continuato l'agente a Radio Marte. «Ha la possibilità di fare un po' tutto a centrocampo. Il problema non è lo spazio che troverà, bisogna solo vedere cosa succede in questo calciomercato. Ora deve fare il salto di qualità, la sua ambizione è andare in Nazionale. Magari per lui è meglio che l’Europeo si giochi nel 2021, potrebbe diventarne una sorpresa. Il Napoli è una società di livello mondiale, con storia e tradizione e abituata a giocare la Champions, speriamo possa esserci questa possibilità». © RIPRODUZIONE RISERVATA