Napoli, su Simeone c'è il Monza? Un'idea se non si sblocca Petagna

Alla fine si farà, pensano tutti, ma nel frattempo la trattativa tra il Napoli e il Verona non si è ancora sbloccata. Il nodo resta lo stesso da alcune ore: il club veronese vuole cedere l'argentino al Napoli ma per farlo chiede al club di Aurelio De Laurentiis un obbligo di riscatto tra un anno, visto che l'attaccante arriverebbe in azzurro con la formula del prestito almeno per questa stagione.

Una formula che, però, non sembra convincere il Napoli, più propenso all'opzione ma non all'obbligo tra dodici mesi: e allora ecco che anche il Monza - che nel frattempo aspettava Petagna dagli azzurri - potrebbe lanciarsi sul Cholito, che in questa estate non ha mai lavorato con il Verona. L'idea di Galliani per l'argentino c'è ma il Napoli ha le spalle coperte: Simeone vuole solo l'azzurro, ha allontanato altre richieste anche dall'estero per poter sposare la maglia azzurra ed è disposto ad attendere anche qualche altro giorno prima del sì definitivo.