Napoli su Vicario? «Lo vogliono in Premier»

Quello di Guglielmo Vicario è un profilo che difficilmente non cambierà maglia la prossima estate. Il portiere affronterà con l'Empoli il Napoli sabato prossimo e proprio dagli azzurriè stato seguito con molto interesse negli scorsi mesi: «Giuntoli è un amico, tra lui e il mio ds c'è un contatto costante, ma non so se andrà al Napoli o meno, dovreste chiederlo a loro» le parole di Fabrizio Corsi.

Il patron dell'Empoli ha un rapporto di fiducia con il Napoli e con Aurelio De Laurentiis, ma sul mercato nessuna strada è scontata: «È un portiere su cui ci sono tante attenzioni, anche in Inghilterra da parte di un paio di società, così come un paio di italiane che fanno la Champions. A fine stagione valuteremo con lui» ha spiegato Corsi a Radio Kiss Kiss.