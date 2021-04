Napoli subito al lavoro per la Lazio: Ospina continua le terapie

All'indomani del pareggio contro l'Inter allo stadio Maradona, il Napoli di Gennaro Gattuso torna subito al lavoro a Castel volturno. Da preparare c'è la sfida alla Lazio del prossimo giovedì, ultimo "big match" stagionale per Insigne e compagni.

La squadra si è divisa in due gruppi di lavoro: quelli che hanno giocato dall'inizio contro l'Inter hanno svolto lavoro di scarico in palestra, gli altri sono stati impegnati in una prima fase di torello e passing drill. Successivamente esercitazione tecnica e partita a campo ridotto. Escluso dall'allenamento il solo David Ospina che ha continuato le terapie post infortunio.