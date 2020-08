LEGGI ANCHE

Non è stato di certo un primo giorno di ritiro da ricordare per Mario Rui , il terzino del Napoli che si è rivisto all'opera oggi acon il resto della squadra. Come riportato dal club, infatti, il portoghese delha lasciato anzitempo il campo per un leggero trauma al ginocchio.L'entità dell'infortunio verrà ovviamente valutata nelle prossime ore. Già domattina,comincerà le terapie per la ripresa del lavoro fisico. Nel primo giorno di lavoro, la squadra di Gattuso ha svolto seduta pomeridiana allo stadioiniziando la sessione con riscaldamento e allunghi, successivamente il gruppo è stato impegnato in esercizi di mobilità con l'utilizzo di ostacoli.