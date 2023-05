Napoli, novità per i tifosi: arrivano i Summer Camp per i giovani

Ancora novità in casa Napoli: il club di Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'arrivo di "Experience Summer Camp", i Camp ufficiali targati Napoli in vista della prossima estate: «Questa prima edizione parte con l’obiettivo di fornire corsi multidisciplinari dedicati all’insegnamento del calcio attraverso la programmazione di soggiorni estivi con pernottamento per giovani calciatori dagli 8 ai 16 anni» si legge dal comunicato ufficiale.

Sono cinque le location previste in programma: Dimaro e Castel di Sangro, già sedi del ritiro della Prima Squadra campione dello scudetto, ma anche Ischia, Grosseto, Lignano Sabbiadoro e Formia (presso il centro di preparazione Olimpica del CONI), in un arco temporale che va dal 18 giugno al 1 settembre: «Tutti i ragazzi iscritti potranno vivere fantastiche serate in compagnia di uno staff qualificato a suon di musica, giochi ed animazione. Ed è proprio questa la mission di Experience Summer Camp, realtà di riferimento del settore da quasi quarant’anni: progettare un’esperienza formativa unica che proponga un reale momento di apprendimento e di crescita non solamente da un punto di vista sportivo, ma anche umano e relazionale».