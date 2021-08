Napoli, c'è il summit di mercato: per Insigne il discorso slitta

dall'inviato a Castel di Sangro

«Scusatemi ora devo raggiungere Spalletti, perché domani (oggi ndr) io ritorno a Roma e quindi dobbiamo parlare di innumerevoli problemi, tra cui come potete immaginare il mercato calcistico è aperto sia in uscita che in entrata e abbiamo ancora pochi giorni, il mese di agosto: poi chi c'è c'è chi non c'è non c'è, dal primo settembre si parte fino alla fine», le parole di De Laurentiis al convegno La banca...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati