È Paolo Valeri di Roma l'arbitro designato per la super sfida di mercoledì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Juventus e Napoli. Il fischietto della Capitale dirigerà la Supercoppa tanto attesa e lo farà con gli assistenti Bindoni e Del Giovane, mentre IV uomo è stato scelto Mariani. Di Bello e Paganessi gli arbitri scelti per il VAR. Vareli ha già diretto Juventus e Napoli in una Supercoppa italiana l'ultima volta che le due squadre si sono ritrovate contro: l'arbitro era infatti designato il 22 dicembre 2014 a Doha, quando gli azzurri vinsero 8-7 dopo i calci di rigore.

Gli ultimi due precedenti azzurri con Valeri sono però da dimenticare: il romano è stato infatti allo Stadio Maradona già due volte quest'anno: ha diretto la sconfitta interna contro il Milan (1-3) e poi anche il deludente pari pre-natalizio contro il Torino (1-1). Il fischietto non ha mai diretto in questa prima parte di stagione, invece, la Juventus di Pirlo. Nel 2017 aveva diretto l'andata della semifinale di Coppa Italia proprio tra Juventus e Napoli con la vittoria bianconera (3-1) che costerà alla squadra di Sarri il passaggio del turno.

