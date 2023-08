Napoli-Sutalo il retroscena: era stato offerto per 5 milioni

Il Napoli e Josip Sutalo avrebbero potuto incontrarsi già qualche anno fa, prima ancora dell'addio di Koulibaly e poi Kim alla maglia azzurra. «Non è semplice prendere calciatori di livello in questo mercato, non offre molto e non ci sono grandi alternative. Sutalo lo avevo offerto al Napoli per 5 milioni di euro ai tempi del covid, mentre adesso viene valutato a grandi cifre e questo mi fa rabbia» le parole di Giuseppe Cannella, intermediario di mercato che aveva portato il croato sul tavolo azzurro.

Oggi potrebbe essere l'alternativa più accreditata per sostituire Kim Min Jae ma strapparlo al suo club non è facile: «Sutalo è un calciatore importante, che non ha paura di nulla. Ha caratteristiche da grande difensore, è uno dei più pronti per la Serie A. Stravedo per lui, conosce già bene il nostro campionato» ha spiegato Cannella a Radio Punto Nuovo.