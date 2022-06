Napoli, svanito il sogno scudetto: l'Under 13 azzurra al 3° posto

Una storia bella da raccontare quella della selezione Under 13 del Napoli, che in questa due giorni di giugno è stata impegnata a Pisa nelle Final Four Scudetto della categoria. Gli azzurrini ieri avevano battuto il Milan, ma non sono riusciti ad avere la meglio delle altre due squadre presenti in questa fase finale della stagione, Fiorentina e Atalanta.

Ed è stata proprio l'Atalanta a conquistare lo scudetto Under 13 del 2022, i nerazzurri sono finiti davanti alla Fiorentina e al Napoli, con gli azzurrini di Albino Rossi che hanno chiuso al 3° posto in classifica dopo una grande stagione, esattamente come la prima squadra di Luciano Spalletti. Solo quarto il Milan.