Su iniziativa dell'USSI Campania e dell'Assess.allo Sport, allo Stadio S. Paolo si è svolta una cerimonia in ricordo di Roberto Fiore. Al Presidente del Calcio Napoli dal 1964/67 è stata dedicata una targa in Tribuna Posillipo. Anche la SSC Napoli ha reso omaggio alla sua memoria pic.twitter.com/yUCdhDSfIk — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 24, 2020

Presidente del Napoli, in primis, passato poi anche da Ischia, da Castellammare, da Roma. E poi la pallanuoto con l'amato Posillipo. Fu uomo di sport, come recita la targa inaugurata questa mattina in suo onore all'ingresso della Tribuna Posillipo, il settore dello Stadio San Paolo checonosceva perfettamente.L'ex presidente azzurro, spentosi nel 2017 all'età di 92 anni, lo stadio dil'aveva visto nascere qualche anno prima e da oggi il suo nome accompagnerà i tifosi che salgono in gradinata per vedere le partite della squadra di Gattuso «È stato uno sportivo a tutto tondo, non si è fatto mancare nulla ed era giusto intitolargli un settore di questo San Paolo rinnovato», ha precisato, Assessore allo Sport che ha dato il via all'iniziativa dopo le richieste ricevute. Ex calciatori, amici, uomini che l'hanno accompagnato nel suo percorso di uomo e dirigente, e soprattutto la moglie Carmela, tutti riuniti al San Paolo per la targa dedicata al compianto presidente. «Il San Paolo è stato inaugurato cone prima di un Napoli -Juventus era giusto svelare questa targa» le parole di Mario Zaccaria, presidente dell'USSI Campania che ha voluto fortemente l'evento.