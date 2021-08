Napoli, «svelati» anche i pantaloncini: ecco tutti gli accoppiamenti delle divise

Le nuove maglie, sì, ma anche i nuovi pantaloncini. Il Napoli ha svelato oggi per intero anche quelli che saranno gli accoppiamenti cromatici delle divise per la stagione che sta per cominciare. Insieme con la maglia azzurra ci saranno i pantaloncini bianchi, bianchi con inserti oro anche per la terza maglia (quella appunto bianca-oro). Pantaloncini rossi, invece, per la versione away in rosso.

