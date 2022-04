Napoli, torna di moda Szalai: nel mirino anche Min-Jae Kim

L'estate di mercato si avvicina, così come si avvicina la necessità di riempire uno spot libero in difesa. Se il Napoli 2022/23 riuscirà a confermare Kalidou Koulibaly insieme con Rrahmani e Juan Jesus, alla squadra di Luciano Spalletti servirà ancora un difensore centrale per completare il pacchetto arretrato: Axel Tuanzebe, arrivato in prestito lo scorso gennaio, con ogni probabilità non resterà in azzurro e tra i nomi seguiti per sostituirlo ci sarebbe anche Attila Szalai.

Già accostato agli azzurri la scorsa estate, il centrale ungherese classe 1998 è tra i profili preferiti di Giuntoli già da un po' per il valore di mercato e l'ingaggio contenuto. Secondo alcuni portali turchi, emissari del Napoli avrebbero seguito da vicino nelle ultime settimane Szalai - anche West Ham, Newcastle e Milan lo seguono - al Fenerbahce. Nel mirino degli azzurri ci sarebbe anche Min-Jae Kim, il sudcoreano classe 1996 che è arrivato in Europa la scorsa estate.