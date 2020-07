LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mercato europeo è ormai già entrato nel vivo anche per il Napoli di, che tra le uscite probabili (Callejon e Milik) e gli arrivi già in programma (su tutti) punta forte sulla prossima estate per regalare auna squadra completa. Tra i desideri azzurri c’è anche Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 grande protagonista con la maglia del Salisburgo nell’ultimo biennio. Per il giocatore ungherese il Napoli è pronto a pagare la clausola di rescissione dal valore di 25 milioni di euro prevista nel contratto che lo lega ad oggi agli austriaci, e in settimana ha in agenda un incontro con gli agenti del ragazzo nel quale verrà illustrato il progetto azzurro.Secondo quanto riportato da Sky Sport, il faccia a faccia servirebbe a bruciare la concorrenza:piace a tanti in Europa, in Italia anche al Milan, con Boban – ex dirigente rossonero – che lo scorso gennaio aveva trovato un accordo per il centrocampista ungherese, tra i pupilli di Rangnick, candidato numero uno alla panchina del Milan nella prossima stagione. Gli azzurri sembrano in vantaggio nella corsa al centrocampista che nei numeri sostituirebbe il partente Allan, pronto a lasciare l’Italia tra qualche settimana.