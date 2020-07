LEGGI ANCHE

Torna a parlare il giovane Dominik Szoboszlai , il centrocampista ungherese del Salisburgo che piace alma soprattutto al nuovoche sta per formarsi. «Ma il calciomercato non è nemmeno iniziato, è stato spostato ad agosto e a settembre a causa di quanto accaduto nel mondo. Per oranon lavora al Milan. Non c'è nulla di cui parlare, non ho mai detto che avrei voluto cambiare squadra per vincere la Champions il prossimo anno».Il calciatore, però, ammette di guardare ad altri campionati. «Prossimo club in cui giocare? Spagnolo o italiano, il tempo ce lo dirà» ha ammesso al portale Rangado24. «Alnon è stato facile all’inizio. Non conoscevo il tedesco, solo un po’ di inglese, ho dovuto parlare direttamente in campo. Ho dovuto prendermi la fiducia dei compagni con le mie qualità, altrimenti sarebbe stata dura. Il mio valore elevato? Credo dipenda da quanto ho lavorato sul campo. Da quando sono bambino mi alleno ogni giorno, da quindici anni la mia vita è il campo. Ho rinunciato ad amici e alla famiglia per poter arrivare dove sono arrivato ora. Il prezzo di mercato varia se gioco bene o meno bene, ma non cambia quello che sono».